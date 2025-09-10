Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat reagiert am Nachmittag positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Zuletzt ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 2,51 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,6 Prozent auf 2,51 USD. Im Tageshoch stieg die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,54 USD. Bei 2,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 20.753 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.
Am 28.09.2024 markierte das Papier bei 7,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 202,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,23 USD erreichte der Anteilsschein am 09.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 12,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 06.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 74,96 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,56 Prozent verringert.
Die Beyond Meat-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,869 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.
Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage
Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?
