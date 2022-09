Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagmittag auf Höhenflug

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,4 Prozent auf 23,28 EUR. In der Spitze gewann die Beyond Meat-Aktie bis auf 23,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 192 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2021 bei 99,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 76,68 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 29,31 Prozent wieder erreichen.

Am 04.08.2022 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,31 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 147,04 USD in den Büchern – ein Minus von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 149,43 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Beyond Meat am 31.10.2022 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -5,228 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Trendiger Fleischverzicht: Welche Lebensmittel-Aktien profitieren

Beyond Meat mit schwachen Zahlen: Beyond Meat-Aktie springt dennoch über 20 Prozent hoch

Ausblick: Beyond Meat präsentiert Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beyond Meat Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beyond Meat Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beyond Meat

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com