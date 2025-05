Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,6 Prozent auf 2,45 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,6 Prozent auf 2,45 USD. Das bisherige Tagestief markierte Beyond Meat-Aktie bei 2,43 USD. Mit einem Wert von 2,47 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 100.805 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 76,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,23 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 9,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 07.05.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,84 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 68,73 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,60 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Beyond Meat am 12.08.2025 vorlegen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,676 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Ausblick: Beyond Meat präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat bleibt in der Verlustzone stecken: Beyond Meat-Aktie tiefrot