Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 2,41 USD.

Um 15:47 Uhr ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 2,41 USD. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,41 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,44 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.698 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,24 USD. Dieser Kurs wurde am 10.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 73,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.05.2025 (2,23 USD). Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 8,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 07.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,69 USD gegenüber -0,84 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 68,73 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 9,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,60 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,676 USD je Beyond Meat-Aktie.

