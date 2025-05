Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag gefragt

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 2,48 USD.

Um 15:50 Uhr stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 2,48 USD. Die Beyond Meat-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,49 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,48 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 39.973 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 10.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 73,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,23 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,28 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,84 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 75,60 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 68,73 Mio. USD.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -1,677 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

