Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagvormittag in Grün

Die Beyond Meat-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 20,48 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Beyond Meat-Aktie bei 20,48 EUR. Bei 20,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 52 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 99,80 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 79,48 Prozent zulegen. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 04.08.2022 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,53 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 147,04 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149,43 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,60 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Beyond Meat am 31.10.2022 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -5,228 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

