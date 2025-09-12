DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.847 ±0,0%Nas22.308 +0,8%Bitcoin97.995 -0,4%Euro1,1772 +0,3%Öl67,45 +0,9%Gold3.680 +1,0%
Beyond Meat im Fokus

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zieht am Montagabend an

15.09.25 20:24 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zieht am Montagabend an

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Beyond Meat legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,4 Prozent auf 2,75 USD.

Beyond Meat
Die Beyond Meat-Aktie konnte um 20:03 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 2,75 USD. Im Tageshoch stieg die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,80 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,61 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 370.672 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,59 USD. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 63,83 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 09.05.2025 Kursverluste bis auf 2,23 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beyond Meat gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,38 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,53 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 74,96 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,923 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

