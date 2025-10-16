Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagnachmittag tiefrot

Beyond Meat im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,5 Prozent bei 0,620 USD.

Das Papier von Beyond Meat befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 7,5 Prozent auf 0,620 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Beyond Meat-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,612 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,692 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4.296.919 Beyond Meat-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 6,700 USD. 980,645 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.10.2025 bei 0,612 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,274 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 06.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 74,96 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 93,19 Mio. USD umsetzen können.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,918 USD je Aktie ausweisen dürften.

