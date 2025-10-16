Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat knickt am Abend ein

Beyond Meat im Blick

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 19,9 Prozent bei 0,537 USD.

Um 20:07 Uhr rutschte die Beyond Meat-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 19,9 Prozent auf 0,537 USD ab. Die Beyond Meat-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,537 USD nach. Bei 0,692 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.000.881 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2024 auf bis zu 6,700 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.147,672 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2025 (0,537 USD). Mit Abgaben von 0,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 06.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -0,53 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,56 Prozent auf 74,96 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 93,19 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Beyond Meat am 05.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,918 USD je Beyond Meat-Aktie.

