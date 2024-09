Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 6,38 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 6,38 USD zu. Kurzfristig markierte die Beyond Meat-Aktie bei 6,47 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,46 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 44.363 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 29.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,09 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 89,50 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (5,13 USD). Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 24,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Beyond Meat ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,83 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 93,19 Mio. USD im Vergleich zu 102,15 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -2,213 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

