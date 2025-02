Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verteuert sich am Nachmittag kräftig

Aktienentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 5,3 Prozent im Plus bei 4,30 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 5,3 Prozent auf 4,30 USD. Zwischenzeitlich stieg die Beyond Meat-Aktie sogar auf 4,33 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 4,17 USD. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 104.370 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 12,09 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 181,49 Prozent hinzugewinnen. Am 21.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,30 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 23,17 Prozent sinken.

Am 06.11.2024 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,41 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,09 USD je Aktie erzielt worden. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 81,01 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 75,31 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Beyond Meat rechnen Experten am 04.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -2,153 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat bleibt in der Verlustzone stecken: Beyond Meat-Aktie tiefrot

Ausblick: Beyond Meat informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Börse im Überblick: 10 Fakten zum Mittwoch - Bilanzen von Beyond Meat & Co. stehen an