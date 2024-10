Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 6,35 USD.

Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 6,35 USD. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 6,30 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,39 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 54.413 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 29.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 12,09 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 90,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,13 USD erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 23,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.08.2024 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,83 USD je Aktie generiert. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 93,19 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,15 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -2,205 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

