DAX schließt etwas tiefer -- US-Börsen kaum bewegt -- Trump will Fed-Vorstandsmitglied entlassen -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Harte Lektionen für Anleger: Warum Altcoins unter Druck geraten, während Bitcoin dominiert
Beyond Meat im Fokus

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Abend mit Abschlägen

26.08.25 20:24 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 2,53 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:06 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 2,53 USD. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,48 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,60 USD. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 248.794 Stück gehandelt.

Am 28.09.2024 markierte das Papier bei 7,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 200,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,23 USD am 09.05.2025. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 11,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beyond Meat ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,56 Prozent auf 74,96 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 93,19 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Beyond Meat am 05.11.2025 vorlegen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,869 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

