Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Dienstagnachmittag ins Plus

So bewegt sich Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 2,89 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 2,89 USD zu. Die Beyond Meat-Aktie legte bis auf 2,92 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,85 USD. Bisher wurden via NASDAQ 82.524 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 9,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 219,72 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,23 USD am 09.05.2025. Mit Abgaben von 23,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.05.2025 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,69 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 68,73 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 75,60 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Beyond Meat am 12.08.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,677 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Ausblick: Beyond Meat präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat bleibt in der Verlustzone stecken: Beyond Meat-Aktie tiefrot