Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag im Ausverkauf

Beyond Meat im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt fiel die Beyond Meat-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,4 Prozent auf 3,13 USD ab.

Um 15:48 Uhr fiel die Beyond Meat-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,4 Prozent auf 3,13 USD ab. Die Beyond Meat-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,12 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 3,26 USD. Zuletzt wechselten 91.119 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 229,07 Prozent hinzugewinnen. Bei 2,86 USD fiel das Papier am 05.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 8,63 Prozent sinken.

Am 26.02.2025 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -2,40 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76,66 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,68 Mio. USD in den Büchern standen.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,501 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat bleibt in der Verlustzone stecken: Beyond Meat-Aktie tiefrot

Ausblick: Beyond Meat informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse