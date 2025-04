Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Montagnachmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 2,50 USD.

Um 15:51 Uhr ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 2,50 USD. Die Abwärtsbewegung der Beyond Meat-Aktie ging bis auf 2,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,52 USD. Bisher wurden heute 51.285 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Am 15.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 312,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 0,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 26.02.2025 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,65 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,04 Prozent auf 76,66 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 73,68 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Beyond Meat die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,501 USD je Beyond Meat-Aktie.

