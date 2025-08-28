Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Kaum Ausschläge verzeichnete die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 2,54 USD.
Bei der Beyond Meat-Aktie ließ sich um 15:51 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 2,54 USD. Zwischenzeitlich stieg die Beyond Meat-Aktie sogar auf 2,55 USD. Bei 2,53 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,55 USD. Bisher wurden heute 31.502 Beyond Meat-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,59 USD. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 198,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,23 USD erreichte der Anteilsschein am 09.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 12,40 Prozent Luft nach unten.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 06.08.2025. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,53 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,56 Prozent zurück. Hier wurden 74,96 Mio. USD gegenüber 93,19 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Beyond Meat-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.
In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,869 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage
Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
