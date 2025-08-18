Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagabend im Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 2,51 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,4 Prozent auf 2,51 USD. Das bisherige Tagestief markierte Beyond Meat-Aktie bei 2,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,55 USD. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 62.846 Aktien.

Am 28.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,59 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 202,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.05.2025 auf bis zu 2,23 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 12,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beyond Meat ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 74,96 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 93,19 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,869 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

