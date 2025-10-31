DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,4%Nas23.658 +0,3%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1525 -0,4%Öl65,04 +0,5%Gold3.988 -1,3%
So bewegt sich Beyond Meat

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag mit Einbußen

31.10.25 16:08 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag mit Einbußen

31.10.25 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 1,58 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beyond Meat
1,35 EUR -0,05 EUR -3,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 4,2 Prozent auf 1,58 USD. Die Beyond Meat-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,55 USD ab. Bei 1,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5.250.685 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 23.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,69 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 386,71 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beyond Meat ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,56 Prozent auf 74,96 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 93,19 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Beyond Meat am 04.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Beyond Meat.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,590 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Beyond Meat und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

