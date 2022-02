Krieg in Europa: Wall Street kämpft sich ins Plus vor - Techwerte schließen deutlich erholt

Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones schloss 0,28 Prozent höher bei 33.222,88 Punkten. Der Tech-Index NASDAQ Composite ging mit einem Plus von 3,34 Prozent bei 13.473,59 Punkten aus dem Handel.

Anleger wagten sich also vorsichtig wieder ins Risiko auch wegen Spekulationen, der militärische Konflikt könnte die Notenbanken bei der Straffung ihres geldpolitischen Kurses wieder hemmen, um der Wirtschaft nicht noch zusätzlich zu schaden.

Russlands Präsident Wladimir Putin ordnete in der vergangenen Nacht eine Militäroperation in den Regionen Luhansk und Donezk an. Angriffe wurden aber auch aus anderen Teilen der Ukraine gemeldet, auch im Umkreis der ukrainischen Hauptstadt Kiew soll es nach Aussagen des US-Verteidigungsministeriums Kämpfe geben. US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), die Europäische Union und die Nato verurteilten Putins Vorgehen scharf und kündigten umgehend weitere Sanktionen an. Die Strafmaßnahmen zielen vor allem darauf, Russland von den Finanzmärkten abzuschneiden.

Robuste Konjunkturdaten aus den USA gerieten in den Hintergrund. Die US-Wirtschaft war im Herbst etwas stärker gewachsen als bisher bekannt und gemessen an den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe hat sich die Lage am Arbeitsmarkt auf Wochensicht stärker als erwartet verbessert.

