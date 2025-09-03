BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

So bewegt sich BigBearai

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 4,88 USD nach.

Um 15:53 Uhr rutschte die BigBearai-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 4,88 USD ab. Die BigBearai-Aktie sank bis auf 4,86 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,91 USD. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 695.922 Aktien.

Bei einem Wert von 10,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.02.2025). Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 52,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2024 bei 1,29 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BigBearai-Aktie 278,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. BigBearai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,05 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39,78 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,103 USD je BigBearai-Aktie belaufen.

