BigBearai Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von BigBearai

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 5,55 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 5,55 USD ab. Bei 5,30 USD markierte die BigBearai-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,44 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 4.386.938 BigBearai-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 10,33 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 86,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 1,59 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die BigBearai-Aktie mit einem Verlust von 71,33 Prozent wieder erreichen.

Am 11.08.2025 legte BigBearai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,71 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. BigBearai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,47 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,51 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BigBearai einen Verlust von -1,103 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

