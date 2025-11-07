BigBearai Aktie News: BigBearai am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

BigBearai im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BigBearai. Das Papier von BigBearai befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,4 Prozent auf 5,47 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die BigBearai-Aktie in der New York-Sitzung um 3,4 Prozent auf 5,47 USD ab. In der Spitze büßte die BigBearai-Aktie bis auf 5,30 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,44 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.481.988 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,33 USD) erklomm das Papier am 14.02.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BigBearai-Aktie somit 47,05 Prozent niedriger. Am 08.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,59 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.

Am 11.08.2025 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai -0,05 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32,47 Mio. USD – eine Minderung von 21,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 41,51 Mio. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte BigBearai die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

2025 dürfte BigBearai einen Verlust von -1,103 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

