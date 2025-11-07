DAX23.590 -0,6%Est505.582 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.718 -1,5%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1588 +0,4%Öl63,60 +0,1%Gold3.987 +0,3%
BigBearai Aktie News: BigBearai am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

07.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BigBearai. Das Papier von BigBearai befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,4 Prozent auf 5,47 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die BigBearai-Aktie in der New York-Sitzung um 3,4 Prozent auf 5,47 USD ab. In der Spitze büßte die BigBearai-Aktie bis auf 5,30 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,44 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.481.988 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,33 USD) erklomm das Papier am 14.02.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BigBearai-Aktie somit 47,05 Prozent niedriger. Am 08.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,59 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.

Am 11.08.2025 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai -0,05 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32,47 Mio. USD – eine Minderung von 21,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 41,51 Mio. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte BigBearai die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

2025 dürfte BigBearai einen Verlust von -1,103 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

