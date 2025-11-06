BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend mit kräftigen Verlusten

Kurs der BigBearai

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von BigBearai. Zuletzt fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 7,0 Prozent auf 5,70 USD ab.

Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 7,0 Prozent bei 5,70 USD. In der Spitze fiel die BigBearai-Aktie bis auf 5,61 USD. Bei 6,05 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 3.456.030 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,33 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 81,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,51 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 11.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BigBearai mit einem Umsatz von insgesamt 32,47 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,51 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,78 Prozent verringert.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BigBearai-Verlust in Höhe von -1,103 USD je Aktie aus.

