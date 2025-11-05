DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.593 +1,1%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1493 +0,1%Öl63,53 -1,3%Gold3.988 +1,4%
BigBearai Aktie News: BigBearai springt am Mittwochabend an

05.11.25 20:23 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai springt am Mittwochabend an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von BigBearai. Zuletzt ging es für das BigBearai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,8 Prozent auf 6,07 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
5,41 EUR 0,41 EUR 8,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BigBearai legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 5,8 Prozent auf 6,07 USD. Die BigBearai-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,18 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,81 USD. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 3.619.687 Aktien.

Am 14.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,33 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2024 bei 1,51 USD. Abschläge von 75,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BigBearai am 11.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,38 Prozent auf 32,47 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte BigBearai 39,78 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BigBearai am 10.11.2025 vorlegen. BigBearai dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

