BigBearai Aktie News: BigBearai springt am Mittwochabend an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von BigBearai. Zuletzt ging es für das BigBearai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,8 Prozent auf 6,07 USD.

Das Papier von BigBearai legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 5,8 Prozent auf 6,07 USD. Die BigBearai-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,18 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,81 USD. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 3.619.687 Aktien.

Am 14.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,33 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2024 bei 1,51 USD. Abschläge von 75,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BigBearai am 11.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,38 Prozent auf 32,47 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte BigBearai 39,78 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BigBearai am 10.11.2025 vorlegen. BigBearai dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je Aktie ausweisen dürften.

