BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag mit Einbußen

Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BigBearai nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 5,92 USD.

Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 5,92 USD. Zwischenzeitlich weitete die BigBearai-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,90 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,05 USD. Zuletzt wechselten via New York 898.233 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 10,33 USD. Mit einem Zuwachs von 74,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 1,51 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BigBearai-Aktie 74,47 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BigBearai am 11.08.2025 vor. BigBearai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,71 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21,78 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41,51 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je BigBearai-Aktie.

