BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag verlustreich

Die Aktie von BigBearai gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BigBearai gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 4,82 USD abwärts.

Der BigBearai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 4,82 USD. Zwischenzeitlich weitete die BigBearai-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,82 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,88 USD. Von der BigBearai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 516.300 Stück gehandelt.

Am 14.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,33 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 114,32 Prozent Luft nach oben. Bei 1,30 USD fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 73,03 Prozent würde die BigBearai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 11.08.2025 hat BigBearai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,71 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,47 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,78 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,103 USD je BigBearai-Aktie.

