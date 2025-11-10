BigBearai Aktie News: BigBearai am Montagnachmittag fester

DAX23.985 +1,8%Est505.670 +1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.315 +1,4%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1550 -0,1%Öl63,42 -0,4%Gold4.095 +2,4%
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BigBearai. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 5,78 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von BigBearai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 5,78 USD. Bei 5,96 USD markierte die BigBearai-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,94 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.562.731 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.02.2025 auf bis zu 10,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 44,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 1,66 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,34 Prozent.

Am 11.08.2025 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 32,47 Mio. USD, gegenüber 41,51 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 21,78 Prozent präsentiert.

Am 18.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BigBearai möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

