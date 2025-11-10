BigBearai Aktie News: BigBearai am Montagabend mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von BigBearai. Zuletzt konnte die Aktie von BigBearai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 5,73 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das BigBearai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 5,73 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die BigBearai-Aktie bei 5,96 USD. Bei 5,94 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 3.862.210 BigBearai-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,33 USD) erklomm das Papier am 14.02.2025. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 44,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,66 USD. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 245,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 11.08.2025 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD gegenüber -0,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BigBearai in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 32,47 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 41,51 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BigBearai am 18.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BigBearai rechnen Experten am 11.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je BigBearai-Aktie.

