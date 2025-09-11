DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.915 -0,4%Nas22.118 +0,3%Bitcoin98.292 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,55 +1,9%Gold3.646 +0,3%
BigBearai Aktie News: BigBearai am Freitagnachmittag auf Höhenflug

12.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von BigBearai zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die BigBearai-Aktie im New York-Handel an und legte um 5,5 Prozent auf 5,14 USD zu.

Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 5,5 Prozent auf 5,14 USD. Die BigBearai-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,38 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,18 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BigBearai-Aktien beläuft sich auf 4.546.679 Stück.

Bei einem Wert von 10,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.02.2025). Mit einem Zuwachs von 100,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2024 bei 1,36 USD. Mit einem Kursverlust von 73,54 Prozent würde die BigBearai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 11.08.2025 hat BigBearai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,38 Prozent auf 32,47 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,78 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BigBearai am 05.11.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

