BigBearai Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagabend vermehrt von BigBearai

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von BigBearai. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 6,43 USD.

Der BigBearai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 6,43 USD. In der Spitze büßte die BigBearai-Aktie bis auf 6,34 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,40 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.388.200 BigBearai-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.02.2025 auf bis zu 10,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,78 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 02.10.2024 auf bis zu 1,36 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 78,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 11.08.2025 lud BigBearai zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,71 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 39,78 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,103 USD je BigBearai-Aktie in den Büchern stehen.

