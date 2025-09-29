BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Nachmittag südwärts

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 6,44 USD nach.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 6,44 USD. Die Abwärtsbewegung der BigBearai-Aktie ging bis auf 6,34 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,40 USD. Zuletzt wurden via New York 1.786.980 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 60,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 1,36 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BigBearai-Aktie 373,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 11.08.2025 legte BigBearai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD gegenüber -0,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat BigBearai 32,47 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 39,78 Mio. USD umgesetzt worden.

BigBearai dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,103 USD je BigBearai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen

Ausblick: BigBear.ai präsentiert Quartalsergebnisse

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison