Aktienkurs aktuell

BigBearai Aktie News: BigBearai macht am Nachmittag Boden gut

15.09.25 16:13 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai macht am Nachmittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BigBearai. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,1 Prozent auf 5,17 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
4,37 EUR -0,00 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BigBearai-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 5,17 USD. Kurzfristig markierte die BigBearai-Aktie bei 5,26 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.544.247 BigBearai-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,33 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 100,00 Prozent hinzugewinnen. Am 02.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,36 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BigBearai am 11.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,47 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,78 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte BigBearai im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

