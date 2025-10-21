BigBearai Aktie News: Anleger setzen BigBearai am Dienstagabend unter Druck

Aktienentwicklung

Die Aktie von BigBearai gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,2 Prozent im Minus bei 7,07 USD.

Die BigBearai-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 5,2 Prozent auf 7,07 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BigBearai-Aktie bis auf 7,05 USD. Bei 7,37 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 3.234.770 BigBearai-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 10,33 USD markierte der Titel am 14.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,11 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2024 (1,51 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 11.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 32,47 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BigBearai 39,78 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BigBearai am 10.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Laut Analysten dürfte BigBearai im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD einfahren.

