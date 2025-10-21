BigBearai Aktie News: BigBearai am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BigBearai. Das Papier von BigBearai befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,3 Prozent auf 7,29 USD ab.
Die BigBearai-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 7,29 USD. Zwischenzeitlich weitete die BigBearai-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,18 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,37 USD. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 949.343 Aktien.
Am 14.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,33 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,51 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 79,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 11.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 39,78 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32,47 Mio. USD.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BigBearai am 10.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BigBearai.
Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je Aktie ausweisen dürften.
