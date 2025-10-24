BigBearai Aktie News: BigBearai bricht am Nachmittag nach oben aus

BigBearai im Fokus

Die Aktie von BigBearai gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BigBearai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 6,9 Prozent auf 7,25 USD.

Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 6,9 Prozent auf 7,25 USD. Kurzfristig markierte die BigBearai-Aktie bei 7,28 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,12 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 1.517.926 BigBearai-Aktien gehandelt.

Am 14.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,33 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,48 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,51 USD. Dieser Wert wurde am 07.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,17 Prozent.

Am 11.08.2025 äußerte sich BigBearai zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BigBearai im vergangenen Quartal 32,47 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BigBearai 39,78 Mio. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BigBearai am 10.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte BigBearai die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BigBearai-Verlust in Höhe von -1,103 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

BigBear.ai-Aktie im Höhenflug - wie nachhaltig ist der KI-Boom in einem NVIDIA-getriebenen Umfeld?

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen