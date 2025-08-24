BigBearai Aktie News: BigBearai verbilligt sich am Montagabend

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 5,43 USD ab.

Der BigBearai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 5,43 USD. Die Abwärtsbewegung der BigBearai-Aktie ging bis auf 5,29 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,48 USD. Zuletzt wurden via New York 3.704.178 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,33 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 90,24 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2024 Kursverluste bis auf 1,29 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 320,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,47 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,78 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je BigBearai-Aktie.

