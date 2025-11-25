BigBearai Aktie News: BigBearai verbilligt sich am Dienstagabend

Aktie im Blick

Die Aktie von BigBearai gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,4 Prozent auf 6,06 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 6,06 USD. Die Abwärtsbewegung der BigBearai-Aktie ging bis auf 5,91 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 3.691.498 BigBearai-Aktien.

Am 14.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,33 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 70,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 2,03 USD. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 66,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte BigBearai am 10.11.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,05 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,16 Prozent auf 33,14 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 41,51 Mio. USD gelegen.

BigBearai dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.03.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,927 USD je BigBearai-Aktie stehen.

