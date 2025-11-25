DAX23.463 +1,0%Est505.573 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.814 -0,3%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1567 +0,3%Öl61,91 -2,3%Gold4.141 +0,1%
Blick auf BigBearai-Kurs

BigBearai Aktie News: BigBearai am Dienstagnachmittag verlustreich

25.11.25 16:09 Uhr
Die Aktie von BigBearai gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BigBearai befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,9 Prozent auf 6,03 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
5,20 EUR -0,11 EUR -2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 6,03 USD. In der Spitze büßte die BigBearai-Aktie bis auf 5,91 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,10 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.215.298 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,33 USD) erklomm das Papier am 14.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 71,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,03 USD am 27.11.2024. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 197,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BigBearai gewährte am 10.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai ebenfalls -0,05 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,14 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41,51 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 18.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte BigBearai im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,927 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

