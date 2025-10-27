DAX24.290 +0,2%Est505.709 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 +5,5%Nas23.579 +1,6%Bitcoin99.045 +0,6%Euro1,1636 +0,1%Öl65,97 +0,4%Gold3.992 -2,1%
Notierung im Fokus

BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag schwächer

27.10.25 16:08 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BigBearai. Das Papier von BigBearai befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,5 Prozent auf 6,95 USD ab.

Das Papier von BigBearai gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 6,95 USD abwärts. Die BigBearai-Aktie sank bis auf 6,93 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,19 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BigBearai-Aktien beläuft sich auf 2.908.157 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 10,33 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BigBearai-Aktie somit 32,77 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,51 USD ab. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 359,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BigBearai am 11.08.2025. BigBearai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,71 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat BigBearai im vergangenen Quartal 32,47 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BigBearai 39,78 Mio. USD umsetzen können.

BigBearai wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

