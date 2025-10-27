BigBearai Aktie News: BigBearai am Montagabend im Aufwind

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von BigBearai. Zuletzt konnte die Aktie von BigBearai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 7,12 USD.

Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 7,12 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die BigBearai-Aktie bei 7,32 USD. Bei 7,19 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 9.919.219 BigBearai-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2024 auf bis zu 1,51 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 78,80 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BigBearai am 11.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai -0,05 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 39,78 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32,47 Mio. USD.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BigBearai am 10.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BigBearai möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

2025 dürfte BigBearai einen Verlust von -1,103 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

BigBear.ai-Aktie im Höhenflug - wie nachhaltig ist der KI-Boom in einem NVIDIA-getriebenen Umfeld?

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen