BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BigBearai-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 6,72 USD abwärts.

Die BigBearai-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 6,72 USD abwärts. In der Spitze büßte die BigBearai-Aktie bis auf 6,55 USD ein. Mit einem Wert von 6,69 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.502.581 BigBearai-Aktien.

Am 14.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 35,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2024 (1,51 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 77,51 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BigBearai am 11.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,71 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,05 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat BigBearai mit einem Umsatz von insgesamt 32,47 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,78 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,38 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BigBearai einen Verlust von -1,103 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

