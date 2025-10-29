DAX24.127 -0,6%Est505.702 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.952 +0,5%Bitcoin95.493 -1,5%Euro1,1663 +0,1%Öl65,22 +1,2%Gold4.000 +1,5%
Blick auf BigBearai-Kurs

BigBearai Aktie News: BigBearai zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

29.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von BigBearai zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 6,90 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
5,97 EUR 0,20 EUR 3,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 6,90 USD zu. Bei 7,05 USD markierte die BigBearai-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BigBearai-Aktien beläuft sich auf 2.382.867 Stück.

Am 14.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 49,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2024 bei 1,51 USD. Abschläge von 78,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,71 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,05 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,38 Prozent auf 32,47 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,78 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,103 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

