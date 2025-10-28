BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend mit roter Tendenz

BigBearai im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,0 Prozent im Minus bei 6,82 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von BigBearai nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 4,0 Prozent auf 6,82 USD. Im Tief verlor die BigBearai-Aktie bis auf 6,82 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 7,05 USD. Bisher wurden via New York 7.185.303 BigBearai-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,33 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BigBearai-Aktie mit einem Kursplus von 51,58 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2024 Kursverluste bis auf 1,51 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 77,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BigBearai ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39,78 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BigBearai wird am 10.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

