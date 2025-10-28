BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BigBearai. Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 7,24 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die BigBearai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 7,24 USD. Der Kurs der BigBearai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,27 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,05 USD. Von der BigBearai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.107.257 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,33 USD. Dieser Kurs wurde am 14.02.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,68 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,51 USD ab. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 379,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 11.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,47 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,78 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BigBearai am 10.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BigBearai möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BigBearai-Verlust in Höhe von -1,103 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

BigBear.ai-Aktie im Höhenflug - wie nachhaltig ist der KI-Boom in einem NVIDIA-getriebenen Umfeld?

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen