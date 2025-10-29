BigBearai Aktie News: BigBearai schiebt sich am Abend vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BigBearai zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die BigBearai-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 6,89 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von BigBearai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 6,89 USD. Die BigBearai-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,07 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 6.225.085 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2025 markierte das Papier bei 10,33 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,93 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,51 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BigBearai-Aktie 78,08 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BigBearai am 11.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BigBearai ein Ergebnis je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,38 Prozent auf 32,47 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,78 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. Am 11.11.2026 wird BigBearai schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

2025 dürfte BigBearai einen Verlust von -1,103 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

