BigBearai Aktie News: BigBearai am Donnerstagabend mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 6,79 USD ab.

Das Papier von BigBearai gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 6,79 USD abwärts. Die BigBearai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,55 USD ab. Bei 6,69 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 3.673.128 BigBearai-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,33 USD) erklomm das Papier am 14.02.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,25 Prozent. Am 07.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,51 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 77,75 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 11.08.2025 legte BigBearai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,71 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,38 Prozent auf 32,47 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte BigBearai 39,78 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BigBearai am 10.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Laut Analysten dürfte BigBearai im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

BigBear.ai-Aktie im Höhenflug - wie nachhaltig ist der KI-Boom in einem NVIDIA-getriebenen Umfeld?

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen