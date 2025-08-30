DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.495 -0,5%Nas21.970 +0,4%Bitcoin97.196 +2,0%Euro1,1718 +0,1%Öl67,38 +1,3%Gold3.647 +0,6%
Blick auf Aktienkurs

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

10.09.25 16:11 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von BIGG Digital Assets zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 0,067 EUR bewegte sich die BIGG Digital Assets-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR -0,00 EUR -7,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der BIGG Digital Assets-Aktie ließ sich um 15:43 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,067 EUR. Bei 0,067 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,067 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,067 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 166,866 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 25,373 Prozent wieder erreichen.

BIGG Digital Assets gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,40 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,66 Mio. CAD ausgewiesen.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

