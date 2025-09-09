BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets kommt am Mittag kaum vom Fleck

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BIGG Digital Assets-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 0,067 EUR.

Mit einem Kurs von 0,067 EUR zeigte sich die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel um 11:43 Uhr kaum verändert. Die BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf 0,067 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,067 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,067 EUR.

Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,179 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 166,866 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Bei einem Wert von 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,373 Prozent.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 2,66 Mio. CAD gegenüber 2,40 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

