BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets tritt am Donnerstagmittag auf der Stelle

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Bei der BIGG Digital Assets-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,067 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:43 Uhr bei der BIGG Digital Assets-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,067 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,067 EUR aus. Die BIGG Digital Assets-Aktie sank bis auf 0,067 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,067 EUR.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 0,179 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 166,866 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,050 EUR am 08.04.2025. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 34,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,83 Prozent auf 2,66 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

